شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله دعيفس: تحويل الحلم إلى واقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، «تحكيم» قال: اليوم يكون قد مر على دولة الاتحاد ٤٩ عاماً من التميز والنهضة والازدهار والابتكار، وفي كل عام نحتفل بهذا اليوم المجيد، الذي سعى إليه بكل جد واجتهاد، وحلم به الآباء والمؤسسون، وكانوا في كل لحظة على ثقة كبيرة بتحقيق الحلم وتحويله إلى واقع، وقد تسنى لهم ذلك في الثاني والثالث من ديسمبر عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نعيش أجمل الأيام، وننعم بالخير والفرح والسعادة.
في اليوم الوطني لا ننسى أن ما يزيد على 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات من مختلف قارات العالم بكل محبة وسلام، ويرتبطون بعلاقات التعاون والتسامح واحترام القانون، نعيش معاً هنا في ظل الدولة التي حرصت على حقوق الجميع . نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد عمق محبتنا ووحدتنا
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