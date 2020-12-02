شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الشيباني: الاتحاد فتح كل الآفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة «تلال العقارية»: إن اليوم الوطني للدولة عنوان وحدتنا وتلاحمنا وفرحنا، ومحطة نستعيد فيها كل تلك الإنجازات، والاحتفال به واجب وطني وأخلاقي، نعبر فيه عن حقيقة ولائنا وانتمائنا وتقديرنا للقادة المؤسسين، ولقيادتنا الرشيدة التي تكمل مشوار العمل والمستقبل الواعد.

في ديسمبر هذا العام، مرّ على دولة الاتحاد ٤٩ عاماً من العمل والأمل والجد والاجتهاد والنجاح والتميز والنهضة والازدهار، ويحق لنا الفخر باليوم الوطني الذي فتح كل الآفاق أمامنا وجعلنا نحلق عالياً ونتبوأ مكانة عالية وسامية على مستوى العالم، ففي كل مكان هناك أثر لخير الإمارات، وهناك إنجاز لأهل الإمارات.

في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نتوجه بالتحية والتقدير لكل الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم الكبير، ونجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد عمق محبتنا ووحدتنا.