شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المصدرين: مقومات السوق الأفريقى كبيرة والمستثمرين يركزون على قارتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن زكى أحد المصدرين إلى السوق الأفريقى، أن القارة الأفريقية سوق واعد للتصدير، ولابد التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن لها مقومات كبيرة من حيث تعداد السكان، فهى سوق استهلاكى قوى يجب أن استغلاله من قبل المصانع في مصر، والشركات المصدرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن القارة السمراء لم تعد قارة فقيرة كما يتوقع البعض، فهناك 700 مليون أسرة بالقارة وهى أسر استهلاكية في المقام الأول، والدليل الأكبر على ذلك هو توجه كبار الشركات المستثمرة من أوروبا وكافة الدول إلى القارة الأفريقية.

وأوضح "زكى"، أن بعض الشركات تحولت من الاستيراد إلى التصنيع وتوجيه منتجاتها إلى أفريقيا، خاصة السوق في اوغندا وكينيا والأسواق المجاورة، لذلك يجب أن يتم التركيز من الشركات المصدرة المصرية على هذه الأسواق، ولابد من المساعدة الحكومية للتوجه إلى هذا السوق.

وأشار، إلى أن الدعم الحكومى للشحن إلى أفريقيا يعتبر خطوة جيدة، حيث يتحمل برنامج دعم التصدير حوالى 50 % من قيمة الشحن إلى بعض الدول، وهذا توجه جيد جدا من الحكومة، ونحتاج مزيد من الدراسات حول الأسواق الأفريقية.

ووفق المعلومات المتاحة، فإن صادرات مصر لأهم دول أفريقيا بلغت 1.2 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر خلال عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار وفق بيانات جهاز الأحصاء، ويعود هذا الهبوط إلى التراجع في حركة التجارة العالمية.