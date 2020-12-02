شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد زوار إسبانيا 87% في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن عدد السياح الدوليين الوافدين إلى إسبانيا انخفض بنسبة 87% على أساس سنوي في أكتوبر /تشرين الأول، بعد أن فرضت السلطات في جميع أنحاء أوروبا قيودًا جديدة على السفر للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

زادت القيود الجديدة من الضربة التي تعرضت لها صناعة السياحة الإسبانية، بعد فشل التعافي المأمول في الصيف في تحقيقه.

كان الانخفاض على أساس سنوي في أكتوبر مشابهًا للانخفاض في سبتمبر وأشد حدة من الانخفاض بنسبة 76% في أغسطس.

وقال المعهد الوطني للإحصاء إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، زار حوالي 17.9 مليون سائح أجنبي إسبانيا، أي أقل بنحو 76% عن نفس الفترة من عام 2019.

تمثل فرنسا الآن أكبر مجموعة من السياح الأجانب بعد أن انخفض عدد البريطانيين - الذين شكلوا العام الماضي خمس الزوار الدوليين - بنسبة 82% بين يناير وأكتوبر.

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