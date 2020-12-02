شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار اليوم، عددا كبيرا من الأخبار الهامة، على عدد من المستويات، نستعرضها في السياق التالى، ولعل أبرزها ما أعلنته شعبة المعادن الثمينة عن ارتفاع الذهب 10 جنيهات اليوم، وكذلك عقد قمة مصر الاقتصادية التي ينظمها الخليج 365.

قمة مصر الاقتصادية

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إنه يرحب بالمشاركين فى النسخة الثانية بالقمة الاقتصادية، قائلا: "دعونا جميعا نشعر بالفخر والشرف ونرحب بحضور أفضل وزيرة عربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط".

وأضاف خالد صلاح، خلال كلمته فى افتتاح قمة مصر الاقتصادية: "فى هذه القمة نتعلم من المشاركين، ونكون جسرا للتواصل بين هذه العقول الاقتصادية والنخب المرموقة وبين الناس، ونساعد على تفسير ألغاز كثيرة فى مثل هذه المؤتمرات.. وعنوان المؤتمر: "الفرص الاقتصادية"، وفرص يوفرها الصندوق السيادى بحضور وزيرة التخطيط، ونرحب بأيمن سليمان رئيس الصندوق، حيث يوفر المؤتمر فرصا واعدة وحوارا كبيرا ومهما فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، ونرحب برئيس المنطقة الاقتصادية.

وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح: "طوال السنوات الماضية حين نتكلم عن الاقتصاد المصرى، كنا نشعر أن الكلمة الأثيرة الخاصة به أن الاقتصاد يحتاج إلى قرار سياسى.. ولم نكن ندرك معنى هذه الكلمة.. أهمية وشجاعة القرار السياسى وشجاعة صناعة القرار السياسى إلا فى عهد الرئيس السيسى الذى له كل الشكر على هذا الحراك الذى تعيشه الدولة المصرية من خلال قرارات سياسية اقتصادية تضعنا على الطريق الصحيح.. خالص الشكر للرئيس السيسى.. شكرا لرئيس الوزراء على رعاية المؤتمر، والمشاركين وجميع الرعاة وشكرا "POD" على هذا التنظيم.. وأتمنى أن يكون هذا اليوم الحافل منارة ونبراس نستطيع التواصل مع كافة العقول الاقتصادية.

10 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في مصر بقيمة 10 جنيهات، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليعوض الذهب التراجعات الكبيرة التي سجلها خلال آخر اسبوعين من نوفمبر 2020، ليرتفع الذهب عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 798 جنيها للجرام.

صعود سعر الذهب في مصر، جاء عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1828 دولار حتي صياغة هذه السطور، وذلك في ظل أداء متراجع الدولار عالمياً، لتسجل العملة الأمريكية أسواء أداء لها منذ أكثر من عامين.

مشتريات العرب والأجانب تقود مؤشرات البورصة لارتفاع جماعى نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.86%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وتم تداول نحو 223 شركة، بإجمالي 494.4 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال حوالي 44.20 ألف عملية.

القضاء الإدارى تؤيد الرقابة المالية فى اشتراط النزاهة لعضوية مجالس الشركات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس-نائب رئيس مجلس الدولة فى القضية رقم (7415) لسنة 73ق برفض الدعوى المقامة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأورق المالية للطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وترجع وقائع النزاع إلى نهاية عام 2018 عندما أقامت الشركة دعوى قضائية تطالب فى ختامها بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 والمتضمن الحالات التى لا يجوز السماح فيها للشخص بان يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة حال أن انطبقت عليه خلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها، والتى تم تحديدها فى من صدر ضده أية أحكام بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية -مالم يكن قد رد إليه اعتباره -أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبوت تكرار إتهام أيًا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض براءاته.

"قمة مصر الاقتصادية" تكشف دور قطاع العقارات بدعم الاقتصاد ومواجهة كورونا

كشفت الجلسة الثالثة من "قمة مصر الاقتصادية" دور قطاع العقارات فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو، كما أظهرت تأثير جائحة كورونا على القطاع ومستقبل القطاع فى الفترة المقبلة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن العام الحالى تم اعتماد أكثر من 110 قرار وزارى لمشروعات عقارية على مساحة تخطت 47 ألف فدان، وهو ما يؤكد أن الحكومة نجحت فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور وليد عباس، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من نحو 85% من مشروعات المرحلة الاولى من مدن الجيل الرابع، وذلك فى 17 مدينة، بينما تم البدء فى تنفيذ المرافق فى الـ14 مدن الأخرى.

وأكد أنه من المقرر بدء تسليم وحدات العاصمة الادارية الجديدة للحاجزين العام المقبل، وكذلك هناك خطة طموحة لدى وزارة الاسكان فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تم بدء تسليم الوحدات الاسكان الاجتماعى المميز فى العلمين، وأكد أنه تم مضاعفة حجم المدن الجديدة لتصل لـ60 مدينة جديدة.