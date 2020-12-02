شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون بحفل الانطلاق الرسمى لـDolato Gelateria من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت القاهرة حفل الانطلاق الرسمى ل Dolato Gelateria من خلال الفرع الجديد لها بمول Almaza Avenue بمنطقة هليوبوليس، شارك فى حفل الافتتاح نخبة من رموز‏ المجتمع والأعمال والفن والرياضة والإعلام.

كما تستعد لافتتاح العديد من الأفرع الجديدة وتملك خطة للتوسع فى السوق المصرى وكان من المقرر الانطلاق الرسمى لها وافتتاح عدد من الفروع أول العام الحالى إلا أن جائحة كورونا أجلت الانطلاق إلى هذا الوقت.

وحقق الفرع الأول بمنطقة التجمع الخامس شهرة واسعة وكسب ثقة المستهلك فى فترة قياسية وتعمل Dolato الآن على الانطلاق بافتتاح سلسلة متاجر فى القاهرة الكبرى، لتلبية كل الأذواق من منتجات الأيس كريم عالية وفائقة الجودة والمصنعة من منتجات ومواد وخامات طبيعية وصحية طبقا لأعلى المواصفات العالمية فى صناعة الآيس كريم الطازجة.

شارك فى حفل الافتتاح السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال منهم المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى المشترك ورجل الأعمال عبد الله حلمى أبو عيطة وسيدة الأعمال منى السويدى ونيفين عبد الخالق رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية فى جمعية رجال الأعمال وفاتيما زين مدير عام برايم هيلث ومن نجوم الرياضة الكابتن مؤمن زكريا والفنانة أيتن عامر والإعلامية شيما صابر وزار الفرع الجديد السفير جريج لويس سفير نيوزيلندا بالقاهرة وأبدى إعجابه الشديد بمنتجات Dolato.

وشارك المدعوين فعاليات وحفلات الافتتاح على مدار ثلاثة أيام التى تم تنظيمها بأسلوب جديد ومبهر فى مصر، وتعد الآن Dolato Gelateria فرع جديد لها قريبا سيكون الأول من نوعه بالشرق الأوسط.