شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكهربائية تنتهي من تصفية شركة سي جي لحلول الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لتصفية شركة سي جي العربية السعودية، شركة زميلة، كما حصلت الشركة على الموافقة على شطب السجل التجاري للشركة من قبل وزارة التجارة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوحد أثر مالي على الشركة من جراء عملية التصفية.

ويُذكر أن الشركة بدءت، في أبريل 2019، في الإجراءات المطلوبة لتصفية شركة سي جي العربية السعودية، الزميلة، والتي يبلغ رأسمالها الحالي 11.250 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن الشركاء اتفقوا على البدء في إجراءات التصفية، نظراً لخسائر شركة سي جي العربية السعودية المتراكمة وتوقف أنشطتها.

وتجدر الإشارة بأن شركة الصناعات الكهربائية تمتلك 49% من شركة سي جي العربية السعودية وتمتلك شركة سي جي بلجيم القابضة 51%.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.