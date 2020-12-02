شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطلق MatePad T10 وMatePad T10s أحدث أجهزتها اللوحية بسعر تنافسى فى السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمى لأجهزتها اللوحية MatePad T10 وMatePad T10s بدءً من يوم 2 ديسمبر فى السوق المصرى بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التى لاقت اهتمام كبير بين مختلف فئات المستخدمين. تتوافر الأجهزة الجديدة فى جميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين بسعر 4299 جنيه لجهاز هواوى MatePad T10s، بينما يأتى جهاز هواوى MatePad T10 بسعر 3499 جنيه. يتميز كل من الأجهزة الجديدة بتقنية HUAWEI Histen 6.1، التى تقدم تجربة صوتية فائقة الوضوح، بجانب تزويد هواوى MatePad T10s بسماعات Harman Kardon الشهيرة. بالإضافة إلى دعم الجهازين لوضع Kids Corner الذى يمكن الأطفال من أن يلعبوا ويتعلموا من خلال تأثيرات عرض محسّنة لسيناريوهات مختلفة.

وقال “بيك ين”، نائب رئيس هواوى مصر، " تحرص هواوى على تقديم القيمة مقابل السعر فى جميع المنتجات التى تصممها، ولهذا تم طرح أجهزة هواوى الجديدة MatePad T10 وMatePad T10s فى السوق المصرى بسعر تنافسى يتماشى مع أغلبية فئات المستخدمين، ليس فقط من جانب السعر بل ايضًا من جانب الإمكانيات العالية والمزايا المتطورة التى يحتويها كلا الجهازين."

تعتمد أجهزة Huawei MatePad T10s وHuawei MatePad T10 على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتى تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما أضافت هواوى تطبيق البحث Petal Search، حيث يوفر أجهزة هواوى بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

يأتى Huawei MatePad T10s بشاشة عرض مقاسها 10.1 بوصة مع تكنولوجيا ™HUAWEI ClariVu، التى تضفى الحيوية والإشراق فى تفاصيل محتوى الشاشة. كما يأتى الجهاز بسماعات Harman Kardon التى تقدم تجربة صوتية فائقة. يعمل الجهاز بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المميزة من هواوى مع معالج HUAWEI Kirin 710A و3 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 64 جيجا بايت وبطارية بسعة 5100 ميلى أمبير.

بينما يتمتع Huawei MatePad T10 بأداء سلس وسريع مع معالج HUAWEI Kirin 710A و2 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 32 جيجا بايت وبطارية بسعة 5100 ميلى أمبير. كما يتمتع الجهاز بشاشة قياس 9.7 بوصة عالية الوضوح من نوع IPS.

جدير بالذكر، أن أجهزة هواوى MatePad T10 وMatePad T10s متوافرة فى جميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.