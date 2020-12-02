شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة تطوير مصر: تصدير العقار للخارج يدر مليارات الدولارات للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن تصدير العقار أمر استغرق مناقشته سنوات طويلة، ولكن يجب الإسراع فى تصدير العقار المصري للخارج، وهو ما يتطلب التسويق لمصر قبل المشروعات العقارية.

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن تصدير العقار يساهم بشكل كبير فى جذب مليارات الدولات لمصر، ولكن نحن بحاجة إلي العمل بشكل أكبر على اعداد عدد من التشريعات الجديدة ، التى تساهم بشكل كبير فى تصدير العقار المصري .

ومن جانبه قال الدكتور محمد مكاوى، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى ايدج للتسويق العقاري، إن القرارات الأخيرة الخاصة بخفض سعر الفائدة، وتراجع سعر الدولار، والمشروعات القومية الجارى تنفيذها، تمثل فرص حقيقية لتصدير العقار المصري للخارج.

وأضاف أن العاصمة الإدارية مقامة بشكل عالمي، وما تتضمنه من مشروعات كبري منها ابراج وناطحات سحاب وشركات اجنبية كبري تعمل فى المشروع ، ووكذلك الأمر بالنسبة لمدينة العلمين الحديدة، وهو ما يؤكد ان المنتج العقاري المصري قادر على المنافسة بقوة فى مختلف دول العالم .