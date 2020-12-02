شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 700 ألف مليون برميل إلى 488.0 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.7 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 3.5 مليون برميل إلى 233.6 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بحوالي 3.2 برميل إلى 145.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 4.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.