شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ليبتعد مؤشرا "إس أند بي 500" و"ناسداك" عن أعلى مستوياتهما القياسية على الإطلاق والتي تم تسجيلها أمس الثلاثاء.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي أناليتيكس" بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 307 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 433 ألف وظيفة بعد إضافة 407 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول.



وأعلنت المملكة المتحدة اليوم منح ترخيص لشركتي "فايزر" و"بيونتك" من أجل الاستخدام الطاريء للقاحهما المضاد لفيروس كورونا.



ومن جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تراجع لقاح "فايزر" تمهيدا لاستخدامه بشكل طاريء.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 29755 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 12275 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3655 نقطة.