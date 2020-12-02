شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو الانخفاض مجدداً بعد تسجيل أعلى مستوى منذ عام 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي لا يزال قرب أعلى مستوى له منذ عام 2013.



وتلقى النحاس دعما في الآونة الأخيرة نتيجة زيادة التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا وإمكانية السيطرة على الجائحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ثم عودة الاقتصاد العالمي للتعافي والنمو.



وأعلنت المملكة المتحدة اليوم منح ترخيص لشركتي "فايزر" و"بيونتك" من أجل الاستخدام الطاريء للقاحهما المضاد لفيروس كورونا.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3.45 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 3.51 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3.44 دولار.