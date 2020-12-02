شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد لقمة أسبوع مع تراجع الدولار وآمال التحفيز الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مدعوماً بتراجع الدولار، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم في مناقشات بشأن حزمة تحفيزات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 الإقبال على المعدن النفيس كتحوط ضد التضخم المحتمل.

حث زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الكونجرس على تمرير مشروع إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار تشمل تحفيزات للتخفيف من تداعيات الجائحة، فيما اقترح بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إجراءات مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار.

وخلال التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1825.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 1832.20 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1829.30 دولار للأوقية.

وسجل الذهب أسوأ أداء شهري له في أربعة أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني بفعل التفاؤل بشأن تعافٍ اقتصادي يدعمه بدء استخدام لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأصبحت بريطانيا أول بلد في العالم يوافق اليوم الأربعاء على اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4% إلى 24.10 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1% إلى 1009.47 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2402.46 دولار للأوقية.(رويترز)

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