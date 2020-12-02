شكرا لقرائتكم خبر عن مطورون: السوق العقارى المصرى يتميز بوجود طلب حقيقى على العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، إن الفترة المقبلة ستشهد تحول الشركات العقارية للتكنولوجيا والتحول الرقمي بصورة أكبر .

وأشاد المهندس عمرو سليمان، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، بالمشروعات التى تنفذها الدولة داخل القاهرة الجديدة منها ممشي أهل مصر، وهو ما يتيح فرصة أكبر للسياح للتواجد فى مصر عدد أيام أكبر .

ومن جانبه قال المهندس أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك، أن هناك طلب حقيقي على القطاع العقاري فى مصر، وهو ما يؤكد قوة القطاع العقاري المصري، بالمقارنة بالاسواق العقارية الأخري .

وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة طفيفة فى أسعار العقارات، ولكن المرحلة المقبلة ستشهد ايضا تنوع فى مساحة الوحدات وشكل المنتج العقاري، بسبب تراجع القدرة الشرائية للعميل، لافتا إلى أن هناك طلب حقيقي داخل السوق العقاري المصري.

فيما قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن العلاقة بين المطور العقاري والعميل، علاقة يحكمها عقد، وأي تجاوزات تحدث بين احد الطرفين يتم احالة الموضوع للقضاء المدني، ولكن دخول جهاز حماية المستهلك فى حل مشاكل القطاع العقاري غير قانوني .

وأكد أن غرفة التطوير العقاري، أرسلت خطابا لوزير الإسكان، بضرورة أن من يفحص الشكوي ضد المطور يجب أن يكون هندسياوفنيا، لان هناك تحديات لا يفهمها القانوني، لافتا إلي أن فكرة إحالة المطور أو المستثمر للجنايات يضر بصورة مصر، لافتا إلي أنه سيتم عقد جلسة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك لتنسيق عملية تلقي الشكاوي ضد المطورين .