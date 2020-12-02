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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الريال السعودى لليوم الرابع علي التوالى اليوم 2-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7373 دولار بعد بيانات قوية كشفت أن الاقتصاد الأسترالي تعافى على نحو أقوى من المتوقع في الربع الثالث من العام.
وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7068 دولار حيث استقر قرب أعلى مستوى منذ أبريل 2018 بلغه مساء.
وفي المعاملات المحلية سجل اليوان في أحدث تداول له 6.8960 مقابل الدولار.
وانخفضت بتكوين بنحو 0.7 بالمئة إلى 18.635 دولار بعدما سجلت ارتفاعا قياسيا أقل بقليل من 20.000 دولار أمس الثلاثاء.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء
4.19 جنيه للبيع.
4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
4.18 جنيه للبيع.
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