شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: التخصيص المباشر أتاح الفرصة لصغار المطورين للحصول على أراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن آلية التخصيص المباشر ساهمت بشكل كبير فى إتاحة الفرص لكافة الشركات العقارية بمختلف الفئات للحصول على قطع أراضى لإنشاء مشروعات عمرانية، لافتا إلي أن الوزارة تلقت نحو 917 طلب للحصول علي أراضي، والعام الحالي تخطت عدد الطلبات لأكثر من 700 طلب للحصول علي أراضي بنظام التخصيص المباشر.

وأضاف الدكتور وليد عباس، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن الوزارة لجات لاتخاذ العديد من التيسيرات للمطورين للتيسير عليهم، منها تقليل نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة التى تتخطي المليار جنيه، لافتا إلي أن التخصيص بالأمر المباشر، ستسنح للمستثمر الحصول على قطعة أرض خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب .