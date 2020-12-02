شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شلبى: مدن الجيل الرابع نقطة تحول حقيقة للقطاع العقاري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، إن مدن الجيل الرابع تعد نقطة تحول حقيقية للقطاع العقارى المصرى، لافتا إلي أن الحكومة بدأت تنتهج اسلوب جديد فى العمران داخل مصر، وهو ما يؤكد ان الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة كثيرا عن ما مضي .

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن العام المقبل سيكون عام متفاؤل لمصر، موضحا ان ازمة كورونا جعلت المطورين يتجهون بصورة أكبر نحو التحول للمدن الذكية فى مصر .

ومن جانبه قال محمد مكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى ايدج، أن المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الدولة مثل ممشي أهل مصر، تمثل مشروعات تتيح الفرصة لمختلف المواطنين في تحقيق الرفاهية، وقضاء وقت جيد على النيل، لافتا إلي أن هذه المشروعات تساهم فى اعادة المظهر الجمالي للقاهرة مرة أخري.

وشدد على ضرورة مشاركة شركات القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى الوقت الخالي لتطوير القاهرة، وخاصة القاهرة الفاطمية، مؤكدا أن الصندوق السيادي يعمل بشكل كبير فى تطوير بعض المناطق داخل العاصمة لإعادة استخدام هذه المناطق .