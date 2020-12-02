شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: عدد المدن الجديدة تضاعف ووصل لـ60 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن العام الحالي تم اعتماد أكثر من 110 قرار وزارى لمشروعات عقارية على مساحة تخطت 47 ألف فدان، وهو ما يؤكد أن الحكومة نجحت فى مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف الدكتور وليد عباس، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من نحو 85% من مشروعات المرحلة الاولي من مدن الجيل الرابع، وذلك فى 17 مدينة، بينما تم البدء فى تنفيذ المرافق فى الـ14 مدن الأخري.

وأكد انه من المقرر بدء تسليم وحدات العاصمة الادارية الجديدة للحاجزين العام المقبل، وكذلك هناك خطة طموحة لدى وزارة الاسكان فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تم بدء تسليم الوحدات الاسكان الاجتماعى المميز فى العليمن، وأكد أنه تم مضاعفة حجم المدن الجديدة لتصل لـ60 مدينة جديدة.

واشار معاون وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الخالي على إنشاء منصة الكترونية وذلك للتيسير على المستثمرين بحيث تكون كافة الاجراءات الخاصة باستصدار التراخيص والقرارات الوزارية من خلال هذه المنصات.