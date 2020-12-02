شكرا لقرائتكم خبر عن مطورون عقاريون: القطاع العقارى تخطى أزمة كورونا و2021 عام تفاؤل للسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى استفاد من أزمة كورونا، من خلال التحول الإلكترونى، واتجاه العملاء والشركات الي التسوق الإلكتروني والتوسع فى استخدام التكنولوجيا.

وأضاف المهندس أمين سراج، خلال كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، وأضاف أن الشركات العقارية بدات فى ترتيب الأوراق بشكل جيد وأولوياتها، وخاصة فى مجال التكنولوجيا والبنية التحتية.

ومن جانبه قال المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، أن شركة ماونتن فيو استعدت مبكرا قبل الموجة الأولى لأزمة كورونا، لافتا إلى أول شركة عادت بكفاءة فى المشروعات.

وأشاد المهندس عمرو سليمان، بالاجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة كورونا، نظرا للتوازن الذي كانت تحرص عليه الدولة بين السلامة والاقتصاد.

وأشار إلي أن الشركة حققت مبيعات وصلت لـ9 مليار جنيه، نتيجة الخطوات الاحترازية التى تتخذها الشركة للتعامل مع الأزمات، موضحا أن إجراءات الدولة الأخيرة ساندت القطاع العقاري بشكل كبير وكذلك القطاع العقارى.

فيما قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا، أن العام المقبل هو عامل منفاؤل بالنسبة للقطاع العقارى، نظرا للخبرة التى اكتسبتها الشركات العقارية فى كيفية التعامل مع الأزمات وخاصة أزمة كورونا.