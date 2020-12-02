شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ملتزمون باستكمال مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معيط إن الجميع الآن يثق في القيادة السياسية والدولة المصرية والحكومة، ومصر ملتزمة بكل ما قالته ونفذته حرفيًا وهذه الثقة تأتي بشهادة كل المؤسسات الدولية، ونعمل على النمو الحقيقي بكل محافظات الجمهورية.

وأضاف "ملتزمون وسنكمل مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والتطوير في مصر سيستمر وبقوة خلال الفترة القادمة، ولدينا في مصر منظمومة متكاملة، وبمجرد انتهاء الأزمة سنرى ضخ مكثف في الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية".