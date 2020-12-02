تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم الأربعاء 2-12-2020

تراجع الذهب اليوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

وهبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3% إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1813.30 دولار.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.