شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تنظم جولات إرشادية للمرشدين السياحيين بمتحف المركبات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظّم متحف المركبات الملكية ببولاق محاضرة وجولة إرشادية لمجموعة من 35 مرشدا سياحيا لتعريفهم بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به، وذلك لتمكينهم من شرح سيناريو العرض الخاص به للسائحين بطريقة سهلة ومشوقة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم مجموعة من الجولات الإرشادية للمرشدين السياحيين بالمتاحف الأثرية التي تم افتتاحها حديثاً وتعريفهم بالقطع الأثرية المعروضة بها.

وقال أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية، أنه خلال الجولة تم تسليط الضوء على فلسفة العرض المتحفي للقاعات والقطع الأثرية؛ وشرح تاريخ المتحف وأفراد الأسرة العلوية، بالإضافة إلى الهدف والرسالة التي يحملها المتحف للزائرين.

وأبدى المرشدين سعادتهم بهذه التجربة والتعاون مع إدارة المتحف، مؤكدين على أهمية الاطلاع والتعرف عن قرب على المتحف ومقتنياته.

ويذكر أن المتحف يضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة مَلَكِيَّة مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

كما يعرض المُتْحَف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب. فضلًا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.