شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "بنية": التحول الرقمى خلق فرص استثمارية ضخمة ونتجه للاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد مكي رئيس مجلس ادارة شركة "بنية"، إن مهام شركة "بنية" تتعلق بتطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال عمليات التحول الرقمي، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بهذا الشأن التي تتطلع إليها الشركة كما نفذت العديد من المشروعات التي لاقت قصص نجاح في السوق مثل تطوير المدارس على أحدث نظم التكنولوجيا وإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية بالشرق الأوسط و أفريقيا إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى، وتتجه "بنية" للاستثمار في أفريقيا انطلاقا من مصر حيث توجد فرص ضخمة للتحول الرقمي.

وأضاف مكي خلال القمة الاقتصادية التي تنظمها مؤسسة الخليج 365، أن القيادة السياسية الحالية بمصر، وضعت خطة زمنية منذ 4 أعوام للتحول الرقمي بالبلاد، وتم ضخ مشاريع بمئات الآلاف من الدولارات لتطوير البنية التحتية لتنفيذ هذا التحول وسط إرادة سياسية وهو ما ساهم في اجتياز البلاد أزمة كوفيد 19.

وأشار إلى وجود 4 شركات تتبع بنية منها شركة فايبر مصر المتخصصة بالأنظمة المتكاملة ونفذت العديد من المشروعات منها على سبيل المثال البنية التحتية للمدارس، شركة بنية لقطاع الأعمال تنفذ أكبر مشروع لتطوير شركات قطاع الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، وبنية للألياف الضوئية حيث تم إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط، الشركة الرابعة بنية رقمية لتوفير الحلول لدعم الشركات الناشئة.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن دولة معالي الوزراء قمة مصر الاقتصادية، تشمل 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "دور البنوك في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا" ويديرها الصحفي أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى.

أما الجلسة الثانية فحول الاتصالات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ويديرها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل للمتحدة للخدمات الإعلامية، و تستضيف رؤساء شركات المحمول المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة "المصرية للاتصالات we"، الأستاذ محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"،المهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "اورنچ مصر"، المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر"، بمشاركة المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية"، وتتناول الجلسة استعداد القطاع وشركات الاتصالات لجائحة فيروس كورونا، وكيف نجحت شركات المحمول في اختبار جائحة كورونا وتقييم كل شركة لأدائها خلال الجائحة، وتلقي الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، فضلا عن دور الجائحة في تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمي، وخطط الحكومة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمي، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التي تنشئها الحكومة، وكيفية مساهمة شركات الاتصالات في التحول الرقمي وأبرز التجارب التي تطمح الحكومة لتطبيقها، ويلقي المشاركون الضوء على التحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي، وحجم الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق التحول الرقمي.

بالنسبة للجلسة الثالثة فيديرها الأستاذ جمال صلاح رئيس مجلس الادارة لشركة بي أو دي إيجيبت حول القطاع العقاري، وتستضيف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، والدكتور محمد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقاري، الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأستاذ أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتطوير العقاري وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري ما والتغيرات التي طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، وتققيم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، وخدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

وتنعقد القمة برعاية بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان، في القطاع المصرفي بالإضافة إلى فودافون مصر، المصرية للاتصالات we، اتصالات مصر واورنج مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي القطاع العقاري حظت القمة برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقاري.