شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي أسوأ من التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا إضافة 0.307 مليون وظيفة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 0.433 مليون وظيفة ،أسوأ من وظائف تشرين الأول/أكتوبر إضافة 0.404 مليون بعد التعديل من إضافة 0.365 مليون وظيفة ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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