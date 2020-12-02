شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى عامين ونصف قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى عامين ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، لكن تظل المكاسب محدودة فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 91.50 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.32 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.10 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،و بأكبر خسارة يومية منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بعد الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات حول التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء محادثات حول برنامج الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ،فى الوقت الذي اقترحت فيها مجموعة من الكونغرس "الشيوخ والنواب" ما قيمته 908 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية العاجلة.

وقالت بيلوسي فى بيان بعد المحادثات إن منوتشين سيراجع مقترحات الإغاثة من الجائحة الفيروسية ، وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل" يوم الثلاثاء إن الكونغرس يجب أن يدرج موجة جديدة من تحفيز فيروس كورونا فى مشروع قانون يجب تمريره بقيمة 1.4 تريليون دولار يهدف إلى وقف إغلاق الحكومة فى ظل تفشي الجائحة.

ومن جانبه ،حث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الكونغرس على تقديم المزيد من المساعدات المالية للشركات الصغيرة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا ،والقلق من التأخر فى التوصل إلى لقاح فعال يساعد فى السيطرة على الوباء.

ويترقب المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 0.433 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 0.365 مليون وظيفة فى تشرين الأول/أكتوبر.