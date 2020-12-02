شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بقيادة شركات صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، وقاد التراجعات قطاع صناعة السيارات المتضرر بشدة من ارتفاع العملة الموحدة "اليورو" الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ،وفقد فى الجلسة السابقة نسبة 0.75% بفعل عمليات بيع عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي 393.87 نقطة الأعلى منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.5% ، بسبب ارتفاع اليورو لأعلى مستوى فى عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي .

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,678.45 نقطة بعد الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات حول التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ، وفى ألمانيا تراجع مؤشر داكس قرابة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.

وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بعدما أعطت الحكومة البريطانية التصريح باستخدام لقاح "فايرز" المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل.