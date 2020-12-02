شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني إلى ما دون 1.34 دولار وتوقف خسائر العملة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.34 دولار، الأربعاء مع اقتراب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسرعة من لحظة الحسم في المحادثات بشأن صفقة تجارية والشكوك المتبقية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثت كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على عدم التسرع في الموافقة على اتفاق تجاري غير مُرضٍ مع بريطانيا لمجرد أن الموعد النهائي في 31 ديسمبر يلوح في الأفق.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3359 دولار، بانخفاض 0.5%، ومقابل اليورو وصل إلى أدنى مستوى في 9 نوفمبر عند 90.40 بنس. كان آخر انخفاض بنسبة 0.3% مقابل العملة المشتركة.

إلى ذلك، استقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.

وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية مساء بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل/ نيسان 2018 والذي بلغه مساء.

واستقر اليورو والدولار النيوزيلندي بعدما قفزا مساء إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع انخفاض الدولار على نطاق واسع بفعل تجدد الآمال بشأن لقاح لفيروس كورونا وتحفيزات مالية أمريكية.

وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيزات لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية فيما اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 قيمتها 908 مليارات دولار. وجرى تداول الدولار مقابل 104.41 ين ياباني.

وتمسك اليورو ببعض مكاسبه مقابل الدولار بعد أداء قوي مساء حيث سجل أعلى مستوى منذ مايو أيار 2018. وسجل في أحدث تداول له 1.2071 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7373 دولار بعد بيانات قوية كشفت أن الاقتصاد الأسترالي تعافى على نحو أقوى من المتوقع في الربع الثالث من العام. وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7068 دولار حيث استقر قرب أعلى مستوى منذ أبريل 2018 بلغه مساء. وفي المعاملات المحلية سجل اليوان في أحدث تداول له 6.8960 مقابل الدولار. وانخفضت بتكوين بنحو 0.7 بالمئة إلى 18.635 دولار بعدما سجلت ارتفاعا قياسيا أقل بقليل من 20.000 دولار الثلاثاء.