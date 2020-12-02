شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمي ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.9% إلى مستوي 43.94$ الأدنى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 44.36$، وسجل أعلى مستوي عند 44.44$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.75% إلى مستوي 46.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 47.20$ ، وسجل أعلى مستوي عند 47.24$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.5% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب تزايد الخلافات بين أعضاء تحالف أوبك بلس حول سياسة الإنتاج لعام 2021.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.4 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

من ناحية أخرى ،كان من المقرر أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا أمس الثلاثاء قبل التأجيل إلى غدا الخميس بعد أن فشلت المناقشات على المستوي الوزاري يوم الاثنين فى التوصل إلى توافق.

يأتي هذا التأجيل فى الوقت الذي لا يزال المنتجين الكبار متخلفين حول حجم الإنتاج الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.