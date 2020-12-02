شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 48.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات السلبية التي تستهدف اختبار مستوى 45.88 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.50 والمقاومة 48.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط