شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي الآن ليكسر مستوى 1.3400 ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.3315، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة بحذر، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى الأخير سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.3400 مجدداً لإعادة تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3482.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3315 والمقاومة 1.3520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد