شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 1.2011، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2150، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2011 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.1890 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد