سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 38 سنتا ليبلغ 47.26 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 26ر47 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 88ر46 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهى خام برنت الجلسة أمس منخفضا 46 سنتا ليبلغ 42ر47 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 79 سنتا ليبلغ 55ر44 دولار.
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