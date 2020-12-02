شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تواصل المكاسب عند قمة 3 عقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي القياسي الياباني عند قمة 29 عاما ونصف العام الأربعاء، مدعوما بآمال في حزمة تحفيز أمريكية وإحراز تقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19، لكن المكاسب حدت منها بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد زيادة قوية في نوفمبر تشرين الثاني.

وأغلق نيكاي على زيادة 0.05 بالمئة عند 26800.98 نقطة، وهو أعلى مستوياته عند الإغلاق منذ أبريل/ نيسان 1991، ليواصل صعوده الذي أعقب الانتخابات الأمريكية.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.32 بالمئة إلى 1773.97 نقطة، مقتربا من قمة عامين التي لامسها يوم الجمعة.

تدعمت المعنويات أيضا بعد أن طرح سياسيون أمريكيون مجموعة من المقترحات بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا بعد خلاف بين الحزبين استمر شهرا.

وحد من مكاسب نيكاي انخفاض 4.8 بالمئة لسهم ريكروت هولدنجز بعد أن قالت إن مساهميها سيبيعون أسهما في الشركة بقيمة 416.8 مليار ين (4 مليارات دولار) لمستثمرين عالميين. (رويترز)

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