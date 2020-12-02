شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي: المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الأولى خارج روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الفرص الاستثمارية التي ستتم في ميناء شرق بورسعيد ومشروع إنشاء عربات السكك الحديدية، إضافة إلي المنطقة الروسية والتي تعد أول منطقة صناعية روسية تنشأ خارج روسيا.

وأكد زكي خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية التي ينظمها ”الخليج 365”، أن التنوع في الاستثمارات في منطقة قناة السويس هو السمة الرئيسية، حيث يشارك فيها عدد من الدول منها استثمارات صينية وروسية وغيرها من الدول.

وأضاف زكي أن صناعات البتروكيمياويات سيكون لها تكامل على حدود القناة وخاصة في ميناء العين السخنة، مشددا علي أن الأهداف التي تخص الاستراتيجية منها خلق الفرص الاستثمارية في قطاعات جديدة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، تهيئة البنية التحتية للموانئ، وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية.