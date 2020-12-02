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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل الاستقرار لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى لليوم الرابع علي التوالى 2-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.59 جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
واستقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام اليوم الأربعاء، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.
وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية مساء بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2018 والذي بلغه مساء.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
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