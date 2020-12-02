شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: استثمارات المنطقة الاقتصادية بلغت 18مليار دولار.. و250 شركة عاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة وعناصرها وعرض مفصل عن الموانئ والمناطق الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.

وأشار زكي خلال كلمته في القمة الاقتصادية الذي ينظمها الخليج 365 إلي أن المنطقة الاقتصادية بدأت منذ 2015 وضم إليها 4 مناطق صناعية، و6 موانئ، وتم استثمارات فى حدود 18 مليار دولار من قبل الدولة من طرق ورصف وغيرها، وننشد إلي مضاعفة هذه الاستثمارات ويوجد حوالي 250 شركة عاملة في المنطقة الاقتصادية.

واستعرض زكي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية ومنها ميناء العين السخنة، مشيرا إلي أن هناك عددا من المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة بهدف تعظيم الاستفادة، وأيضا ميناء الأدبية وغيرها من الموانئ ومنها ميناء الطور وميناء شرق بوسعيد، وأول ميناء سيكون ميناء أخضر وسيكون له تصنيف عالميا.