انخفاض ورادات الأردن من النفط ومشتقاته 50.5% فى 9 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأربعاء بأن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته انخفضت 50.5 بالمئة في أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 931.1 مليون دينار (1.31 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية سبتمبر 2019 نحو 1.88 مليار دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

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