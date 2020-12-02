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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين بباقى العملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو والدينار الكويتى والجنيه الإسترينى اليوم، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
استقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام اليوم الأربعاء، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.
وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية مساء بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2018 والذي بلغه مساء.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ18.80 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.77 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.66 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.58 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.