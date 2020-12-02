شكرا لقرائتكم خبر عن ‫مجانا يوم الخميس.. عرض الصوت والضوء باللغة العربية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة تدعو شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، متحدى الاعاقة لحضور عرض الصوت والضوء مجانا بمناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات – الكرنك – فيلة – ابو سمبل – ادفو) يوم الخميس القادم 3 ديسمبر والذى يعتبر احتفال سنوى تقيمه الشركة كل عام لاستقبالهم واستقبال الجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم .

وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى للشركة فى بيان له اليوم، أنه قد تقرر أستضافة ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الاعاقه لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية فى ذلك اليوم بكل مناطقها على أن يقام فى منطقة الأهرامات والكرنك وأبو سمبل الساعة السابعة مساء ومنطقة ادفو الساعة السادسة مساء ومنطقة فيلة الساعة السادسة والنصف مساءا، فالاهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة يعتبر إحدى أهداف الشركة ضمن الدور المجتمعي الذى تقوم به الشركة لتعريف المجتمع بالحقوق التى يجب أن يكفلها لهم وحمايتهم من أى نوع من أنواع التمييز ضدهم .

وأضاف عبد العزيز انه قد قامت الشركة فى الأونة الأخيرة بتوفير كراسى متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تم تكريم ابطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على ميداليات كما اقيمت احتفالية باليوم العالمى للطفل المعاق والذى حضره الآلاف لمشاهدة العروض مجانا.

يذكر أن اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة قد خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 تحت شعار "يوم الجميع ".