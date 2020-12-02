شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الألمانية تنتعش قبل إغلاق جزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات اليوم الأربعاء بأن مبيعات التجزئة الألمانية انتعشت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن المستهلكين دعموا إجمالي النمو في أكبر اقتصاد أوروبي قبل إجراءات إغلاق جزئية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.6 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري بالقيمة الحقيقية. جاء ذلك بعد قراءة معدلة بالزيادة لسبتمبر أفادت بتراجع 1.9 بالمئة وبالمقارنة مع توقعات رويترز لارتفاع 1.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة 8.2 بالمئة، متخطية توقعات رويترز لزيادة 5.9 بالمئة.

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