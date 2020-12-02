شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: نسعى لحل أزمة توقف تصدير الجبن المطبوخ للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير المفوض أحمد ذكى مدير إدارة المشرق العربى بالتمثيل التجارى، إن التمثيل التجارى له 8 مكاتب فى المشرق العربى وهناك 3 مكاتب فى العراق ونعمل حاليا على حل مشكلة وقف صادرات الجبن المطبوخ إلى العراق بعد تعنت وزارة الصحة العراقية، وقال إن دول المشرق العربى بدئوا فتح أسواقهم ولكن بشكل بطىء والمكتب بيقوم بعدد من الاتصالات سواء داخلية أو خارجية كما يتيح المكتب فرص كبيرة للشركات الراغبة فى التصدير.

وأضاف خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الفرص التصديرية إلى الكويت، إن مصر تحتل المرتبة الثامنة من قائمة الدول التى تصدر للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار وأهم الصادرات هو بند الأرز نصف المقشور ويمثل 10% من إجمالى صادرتنا لهذة الدول ويلية الشيكولاتة والأجبان .

وتابع فيما يتعلق بالصادرات إلى السعودية العائق الأكبر فى التصدير عملية التسجيل فى هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية التى تقيمها سنويا هيئة سلامة الغذاء المصرية فى إعداد قائمة بيضاء للشركات التى تقوم بتسجيلها، والتى تصدر للسعودية، لافتا إلى أن السعودية أكبر سوق فى المنطقة العربية ولكن تفعيل سلامة الغذاء والدواء السعودية أدى إلى خروج الكثير من الشركات لحين تسجيلها.

وقال الوزير المفوض أحمد ذكى، إن المشاركة فى المعارض عادة ما تبدأ قبل بداية العام بـ 6 أشهر وكان هناك خطة فى المعارض ولكن توقفت المشاركة منذ 9 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا ونتمنى أن تعيد كافة الدول المشاركة فى المعارض فى الربع الأول من العام المقبل 2021 أو بحد أقصى شهر إبريل المقبل.