شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون في أبوظبي: الإمارات تواصل التقدم وتكتب التاريخ بأحرف من نور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد مسؤولو ورؤساء الدوائر الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية والمتحدة، يجسد معاني وقيم الاتحاد، التي تأسس عليها، حيث يجدد أبناء الإمارات عهد الوفاء والالتزام بمواصلة دورهم لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأشاروا إلى أن الآباء المؤسسون، مهدوا الطريق نحو مسيرة من التطور والازدهار والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، والعمل على الارتقاء بمستوى سعادة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأوضح المسؤولون إلى أن الإمارات تنطلق بقوة وبكل ثقة واقتدار وفي ظل قيادتنا الحكيمة لتدشن حقبة جديدة لمسيرة بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتكتب التاريخ من جديد بأحرف من نور.

نقطة فاصلة في التاريخ

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يُمثل اليوم الوطني التاسع والأربعون نقطة فاصلة في تاريخ دولتنا كونه يعكس إرثاً عريقاً لنصف قرن من الإنجاز الذي ارتبط برؤية حكيمة لقيادة رشيدة وشعب طموح، ويُقدم رسالة للإنسانية تحفل بقيم الاتحاد والتنوع واحترام الآخر، الأمر الذي يتطلب منا أن نسعى انطلاقاً من هذه اللحظة ولخمسين سنة قادمة كي نرسخ ريادة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز والإبداع في جميع المجالات.

وإننا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي نعاهد قيادتنا المُلهمة وشعبنا المعطاء على أن نعمل بإخلاص لترجمة رؤيتنا في التنمية الثقافية وبناء اقتصاد معرفي عالمي المعايير، وأن نبذل أقصى الجهود لتمكين التحول الذكي لقطاعاتنا ومبادراتنا انسجاماً مع الاتجاهات المستقبلية للعمل الثقافي الوطني والمجتمعي.

49 عاماً من الإنجازات

أكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر هو مناسبة وطنية خالدة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، نحتفي فيها بالإنجازات الريادية التي حققتها الدولة على مدار 49 عاماً، منذ قيام الاتحاد، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والجهود الدؤوبة لأبناء وبنات الإمارات من أجل بناء دولة تتصدر المراتب العالمية.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: «وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نستذكر معاً الآباء المؤسسين الذين قاموا بتأسيس منظومة اتحادية سرعان ما تطوّرت ونجحت ببلوغ الريادة». وأضاف: «في هذا اليوم الوطني المجيد، تتجسد معاني وقيم الاتحاد حيث يجدد أبناء الإمارات عهد الوفاء والالتزام بمواصلة دورهم لاستكمال مسيرة التنمية .».

تعزيز التنمية المستدامة

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم: نحتفل بكل فخر واعتزاز وأمل بالذكرى التاسعة والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، وهي ذكرى خالدة وعزيزة محفورة في ضمير أبناء الوطن الغالي، نستمد منها القوة والعزيمة للسير في الطريق إلى المستقبل، ونستلهم القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها القادة المؤسسون لهذا الصرح، الذين اتخذوا بعون الله وتوفيقه ذلك القرار التاريخي بتشييد صرح الاتحاد على أسس وقواعد راسخة، كان لها الأثر العميق في تعزيز التنمية المستدامة وبناء المواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً،.

إننا نفخر ونعتز بما حققته دولة «الاتحاد» عبر تسخير الثروات في إرساء نهضة اجتماعية واقتصادية وعمرانية وتعليمية وزراعية وسياحية.

تحقيق التميز

قال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: إن اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها مولد أمة قامت على الاتحاد وانطلقت في رحلة لتحقيق التميز والمساهمة في مسيرة الحضارة .

وقال: لقد أرست دولة الإمارات نموذج عمل وبناء، وضع أولى لبناته الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، إلى أن أصبحت الدولة تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية وأصبحت مصدر إلهام لكل شعوب العالم. فاليوم نستذكر أسمى القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة .

قيم الولاء

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن اليوم الوطني فرصة لإظهار أسمى القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها الدولة وإبراز قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وقال: في اليوم الوطني ال 49 نستذكر فيه تأسيس دولتنا على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه شيوخ الإمارات الذين اتحدوا على كلمة الحق ورفعوا راية الاتحاد، لتنطلق مسيرة جديدة مكللة بالنجاحات والإنجازات إلى أن أصبحت مصدر فخر للأجيال.

ازدهار ونهضة

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل «مصدر»: نيابةً عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أتشرّف برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وعموم شعب الإمارات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني. لقد شكّل هذا اليوم انطلاقة لدولة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين مهدوا الطريق نحو مسيرة من التطور والازدهار والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات.

لا مستحيل

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها أن دولة الإمارات قد استطاعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وعزيمة أبنائها ، أن تؤكد على مكانتها الرائدة في قيادة العمل الإنساني العالمي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والذي لم يكن ممكناً لولا الجهود المشكورة للآباء المؤسسين الذين لم يعرفوا مرادفاً للمستحيل.

وقال الظاهري: نحتفي هذا العام وكل عام باتحاد إماراتنا الحبيبة ونحن على أعتاب اليوبيل الذهبي لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ريادة وتمكين

قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة علينا جميعاً، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، التي سارت على نهج الآباء المؤسسين واستكملت مسيرة النجاح والتمكين لترسيخ مكانة دولة الإمارات بين الأمم، وتعزيز ريادتها في جميع المجالات . وفي هذا اليوم نجدد ولاءنا للوطن والقيادة، ونفخر بالتقدم الذي أحرزناه في تعزيز نمو قطاعي الترفيه والسياحة في أبوظبي، الذي لم يكن ليتحقق دون دعمهم وتوجيهم، كما نؤكد استعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، والتي سننطلق نحوها بكل ثقة واقتدارفي ظل قيادتنا الحكيمة لندشن معاً حقبة جديدة لمسيرة بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

مشاعر فخر واعتزاز

قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: نهنئ حكومتنا الرشيدة باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولتنا الحبيبة الإمارات، بما تحمله هذه المناسبة من مشاعر الفخر والاعتزاز، وما يعكسه هذا اليوم في حياتنا وعملنا اليومي من قيم الولاء والانتماء، هذه القيم التي كتبها الآباء والأجداد بحروف من نور، وإنجازات يشهد لها العالم.

وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد التزامنا العمل بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تجسدها خطة مئوية الإمارات، مؤكدين حرصنا في الدائرة على تحقيق هذه الرؤية والحفاظ على تراثنا المحلي النابض بالحياة، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية لقطاعي السياحة والثقافة. ونعمل في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع شركائنا على إطلاق طيف متنوع من الفعاليات التي تستلهم قيمة «غرس الاتحاد».

دفع عجلة النمو

قال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: إن شركتنا تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني للدولة، وهو الدور الذي نفتخر به ونعمل جاهدين لتحقيقه. حيث بادرنا بتوفير الضروريات والمستلزمات بشكل أقرب وأسهل للعملاء على مستوى الدولة خلال هذا العام الاستثنائي، حيث تسهم أدنوك للتوزيع في دفع عجلة النمو.

ومما لا شك فيه أن فيروس كوفيد-19 قد غيّر العالم الذي نعيش فيه، وكان له أثر كبير على قطاع الأعمال العالمي. لكن شركة أدنوك للتوزيع اتخذت عدداً من الإجراءات الصارمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء على مستوى شبكتها في الإمارات.حيث استحدثت الشركة عدداً من الخدمات الجديدة مثل خدمة تعقيم المركبات، وتخصيص رفوف للاحتياجات الضرورية في متاجر الشركة .