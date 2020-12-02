شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتطلع لاستئناف واردات النفط من إيران وفنزويلا فى عهد بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان اليوم الأربعاء إن بلده يريد تنويع مصادر وارداته النفطية، وهو ما يشمل استئناف الإمدادات من إيران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة. وردا على سؤال بشأن استئناف واردات النفط من إيران وفنزويلا خلال فترة بايدن الرئاسية، قال الوزير "أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء. ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء (النفط)".

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