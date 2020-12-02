أسهم اليابان تواصل المكاسب وتغلق عند قمة 29 عاما ونصف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكي القياسي الياباني عند قمة 29 عاما ونصف العام اليوم الأربعاء، مدعوما بآمال في حزمة تحفيز أمريكية وإحراز تقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19، لكن المكاسب حدت منها بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد زيادة قوية في نوفمبر.

وأغلق نيكي على زيادة 0.05 بالمئة عند 26800.98 نقطة، وهو أعلى مستوياته عند الإغلاق منذ أبريل 1991، ليواصل صعوده الذي أعقب الانتخابات الأمريكية.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.32 بالمئة إلى 1773.97 نقطة، مقتربا من قمة عامين التي لامسها يوم الجمعة.

تدعمت المعنويات أيضا بعد أن طرح سياسيون أمريكيون مجموعة من المقترحات بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا بعد خلاف بين الحزبين استمر شهرا.

وحد من مكاسب نيكي انخفاض 4.8 بالمئة لسهم ريكروت هولدنجز بعد أن قالت إن مساهميها سيبيعون أسهما في الشركة بقيمة 416.8 مليار ين (أربعة مليارات دولار) لمستثمرين عالميين.