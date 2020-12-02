شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع أمس بقيمة 10 جنيهات، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 788 جنيها للجرام، وذلك بعد شهر حافل بالتراجعات فى سوق الذهب عالميا ومحليا، عقب التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 21 سجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900 جنيه

الجنيه الذهب 6304 جنيهات

اونصة الذهب 1808 دولارات

وارتفع سعر الذهب صباح أمس بقيمة 4 جنيهات، وبهذا الارتفاع يصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب أمس الثلاثاء 14 جنيها للجرام، ويعود سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر إلي زيادة في سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1808 دولارات قياسا على سعر 1778 دولارا بمستهل التعاملات.

وكان سعر الذهب سجل أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2020.

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب؟، وبالفعل شهد السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار

وبالنسبة للمقبلين على شراء الشبكة يمكن الآن شراء الذهب والاستفادة من التراجع الكبير للذهب والذى اقترب من 40 جنيها للجرام خلال نوفمبر 2020، خاصة وأن الشراء ليس بغرض الاستثمار.

المقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقبال المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا.