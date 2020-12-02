شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس يعتمد على بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر من 9.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وبالأطنان شهريا، أوردت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 40.96 مليون طن في نوفمبر بالمقارنة مع 42.19 مليون طن في أكتوبر الذي كان عدد أيامه يزيد واحدا.

كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد فى نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.