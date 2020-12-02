شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لما دون حاجز 1,000$ للأونصة مع ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بقرابة اثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ العاشر من آب/أغسطس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 26 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.63% لتتداول حالياً عند 987.19$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,003.30$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.21 مقارنة بالافتتاحية عند 91.20.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عقب إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.