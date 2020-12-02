شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتجاوز الهدف الأول- تحليل - 2-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا بذلك ثباته الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 124.00 بالإضافة إلى استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نلاحظ تجاوز التداولات حاليا للهدف الأول المستقر عند 125.70 ليزيد ذلك من فرص استئناف الارتفاع والذي قد يستهدف بدوره مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 126.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.25 و 126.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد