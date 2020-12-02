شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من القمة– تحليل - 2-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين استقراره الإيجابي فوق مستوى 980.00 لنلاحظ تشكيله بتداولات يوم أمس لاندفاع صاعد جديد مقتربا بذلك من القمة المستقرة عند 1009.00, الارتداد السلبي الحالي يعبر عن قوة مستوى 1009.00 ليعيق بشكل لحظي المحاولات الصاعدة وليجبره على تقديم تذبذب جديد باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة.

لذلك, لابد من التأكيد على أهمية تحقيق السعر لاختراق مستوى 1009.00 ليفتح ذلك الباب امام الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1025.00 و 1046.00 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1009.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد