شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9010 وتمكّن من تجاوزه والثبات دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.8930.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9010 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 0.9100 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8930 والمقاومة 0.9040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط